В 13 районах республики введен режим чрезвычайной ситуации
Об этом на сегодняшней
Об этом на сегодняшней
Больше всего от непогоды пострадали Белебеевский, Буздякский, Бакалинский, Давлекановский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Краснокамский, Нуримановский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский и Чишминский районы.
Однако, гибель посевов зафиксирована лишь в отдельных хозяйствах 13 районов, где введён режим ЧС. «Кормозаготовка сегодня вызывает напряжение», — отметил Ирек Мухаметдинов, выступая перед журналистами.