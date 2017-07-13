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11:57 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В 13 районах республики введен режим чрезвычайной ситуации

Об этом на сегодняшней пресс-конференции, которая проходит в медиацентре «Россия», заявил вице-премьер Правительства Ирек Мухаметдинов.

Больше всего от непогоды пострадали Белебеевский, Буздякский, Бакалинский, Давлекановский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Краснокамский, Нуримановский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский и Чишминский районы.

Однако, гибель посевов зафиксирована лишь в отдельных хозяйствах 13 районов, где введён режим ЧС. «Кормозаготовка сегодня вызывает напряжение», — отметил Ирек Мухаметдинов, выступая перед журналистами.

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