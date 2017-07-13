До конца года проезд в маршрутках в Симферополе может подорожать на 2−3 рубля — власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). В администрации Симферополя прогнозируют увеличение стоимости проезда в маршрутках на 2−3 рубля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). В администрации Симферополя прогнозируют увеличение стоимости проезда в маршрутках на 2−3 рубля.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила начальник управления транспорта и связи горадминистрации Анастасия Лавринова.
«Если объективно подходить к данному вопросу, то увеличение тарифа (за проезд в маршрутках — ред.) — необходимая мера, она вполне обоснована. Мы понимаем, что резкое поднятие тарифа до
Она отметила, что рост тарифа необходимо обосновать. Его установят только после того, как управление транспорта и связи заключит договоры с перевозчиками. Окончательное решение должны принять в Государственном комитете по ценам и тарифам Крыма.
«Учитывая, что у нас Госкомитет по ценам и тарифам устанавливает тарифы на перевозку пассажиров, мы взаимодействуем с ними, а также с руководителями автопредприятий. Поэтому когда будут собраны все соответствующие документы, мы заключим договоры и будем обращаться в Госкомцен: какой они нам могут поставить предельный уровень тарифов. До конца года тариф может поменяться в пределах 2−3 рублей», — уточнила Лавринова.
Стоит отметить, что в настоящее время стоимость проезда в симферопольских маршрутках составляет 13 рублей.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), с 1 июля ГУП РК «Крымтроллейбус» повышает стоимость проезда по Симферополю с 12 до 14 рублей. Позже председатель Государственного комитета по ценам и тарифам РК Нина Зотович сообщила, что в Крыму во второй половине 2017 года может быть увеличен тариф на проезд и в городских автобусах.