До конца года проезд в маршрутках в Симферополе может подорожать на 2−3 рубля — власти

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила начальник управления транспорта и связи горадминистрации Анастасия Лавринова.

«Если объективно подходить к данному вопросу, то увеличение тарифа (за проезд в маршрутках — ред.) — необходимая мера, она вполне обоснована. Мы понимаем, что резкое поднятие тарифа до какого-то определенного уровня будет негативно сказываться как на предприятии, так и на жителях нашего города. Поэтому эта процедура будет проходить поэтапно и не будет болезненной», — заверила Лавринова.

Она отметила, что рост тарифа необходимо обосновать. Его установят только после того, как управление транспорта и связи заключит договоры с перевозчиками. Окончательное решение должны принять в Государственном комитете по ценам и тарифам Крыма.

«Учитывая, что у нас Госкомитет по ценам и тарифам устанавливает тарифы на перевозку пассажиров, мы взаимодействуем с ними, а также с руководителями автопредприятий. Поэтому когда будут собраны все соответствующие документы, мы заключим договоры и будем обращаться в Госкомцен: какой они нам могут поставить предельный уровень тарифов. До конца года тариф может поменяться в пределах 2−3 рублей», — уточнила Лавринова.

Стоит отметить, что в настоящее время стоимость проезда в симферопольских маршрутках составляет 13 рублей.