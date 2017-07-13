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12:06 (мск), источник: Newslab.ru

Вице-мэр объяснил, почему Красноярск не успевает строить школы

Мэрия Красноярска не может самостоятельно справиться со своевременным строительством новых объектов инфраструктуры города.

Об этом Newslab.ru заявил заместитель главы города Сергей Кочан, комментируя проблемы с детской школой искусств № 16 в Академгородке. Кочан с прошлого года курирует в мэрии социальный блок — образование, культуру, спорт и молодежную политику.

Школа искусств весной была вынуждена согласиться на переезд из здания, где она проработала почти 15 лет. Скандал с выселением инициировала директор соседней гимназии № 13 — там не хватало места для будущих первоклассников. В итоге мэрия смогла погасить конфликт ценой двойного переезда: школу искусств выселили в соседнюю библиотеку, а библиотеку — в маленькое пустующее кафе.

О том, чтобы построить новые здания для школ, речь не идет — чиновники мэрии еще год назад заявляли, что «ситуация недостаточно критическая».

«Решение выселить одних ради других снимет проблему на год или два, но потом все вернется к сегодняшней ситуации, — комментирует решение мэрии глава комиссии красноярского горсовета по науке, образованию, молодежной политике и культуре Марина Малышева, — здесь нужны системные решения».

Системное решение проблемы нехватки школ и учреждений дополнительного образования требуется во всем городе, особенно в строящихся новых микрорайонах.

Например, в Советском районе Красноярска некоторые школы переполнены почти в 2,5 раза.

Проблема решается, но крайне медленно. Чиновники выдают строителям разрешения на возведение новых многоэтажек — только в прошлом году в Красноярске сдали более 900 тысяч квадратных метров жилья (это около 15 тысяч типовых двухкомнатных квартир), но не успевают обеспечивать новоселов нормальной инфраструктурой. По словам Сергея Кочана, строить новые школы слишком дорого, из-за чего мэрии трудно поспеть за ростом города. Поэтому многие школы вынуждены работать в две смены, речь идет и о третьей.

«Строительство одной новой школы стоит 1 млрд рублей, — говорит Кочан. — Городской бюджет не способен самостоятельно покрыть такой объем финансирования».

При этом заместитель мэра уверил, что ни один новый микрорайон в городе не начинает строиться без заложенных в проект школ, детских садов, поликлиник и других объектов социальной инфраструктуры. Однако красноярцы знают, что проекты нередко так и остаются на бумаге. Например, в Кировском районе борьба жителей со строительством новых высоток вместо школ и детских площадок уже перешла в суды.

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