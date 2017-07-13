Екатеринбург прирастет второй «Сортировкой»

Источник: УралИнформБюро

До 2030 года на станции Большое Сидельниково (южная окраина Екатеринбурга) появится «Грузовая деревня» — крупный логистический узел с объемом переработки от 3 до 5 миллионов тонн. Об этом на ИННОПРОМе-2017 сообщил первый замначальника Свердловской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Иван Колесников.

В пресс-службе СвЖД, куда «Уралинформбюро» обратилось за информацией о проекте, новость комментировать отказались, сославшись на отсутствие проектной документации. Однако некоторые детали будущей «стройки века» выяснить все же удалось. Предполагается, что «Грузовая деревня» будет состоять из 4 мега-комплексов: контейнерной переработки, терминала по перевалке крупнотоннажных негабаритных грузов, складских помещений и большого контейнерного терминала, в котором будут разгружаться фуры из Тюмени и северных регионов.

По словам Колесникова, место для супер-терминала выбрано не случайно. Большое Сидельниково располагается на фактическом пересечении транспортных потоков, идущих по Транссибирской магистрали и из южных областей УрФО. Сегодня через этот узел проходит ежегодно до 5 миллионов тонн грузов, перевозимых преимущественно на автомобилях. При этом ведущий грузовой терминал — станция «Свердловск-Сортировочная» и без того перегружена трафиком, идущим по Транссибу через Екатеринбург.

«Грузовая деревня» призвана снизить напряженность этого трафика. «Объем, который мы планируем перерабатывать [на этом логистическом узле] — от 3 миллионов тонн».— отметил Котельников. Проект пока находится в стадии предварительной проработки, СвЖД берет 3 года на завершение проектных работ и утверждение проекта, а также еще 2−3 года на его реализацию. Терминал в Сидельниково станет одним из 10 крупных транспортно-логистических центров, строительство которых планируется в России в обозримом будущем.

Строить «Грузовую деревню» железнодорожники планируют в рамках частно-государственного партнерства.

РЖД берет на себя формирование транспортно-коммунальной инфраструктуры, а областные власти помогут в освоении территории. По мнению вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского, уникальность этого в проекта в том, что железная дорога выступает катализатором процесса и готова вложить деньги в его реализацию — при условии, что область «нафарширует» комплекс потенциальными потребителями.