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12:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Капуста, бензин и проезд в плацкартном вагоне подорожали в Новосибирской области

Уровень инфляции в Новосибирской области с начала года составил 1,9%, рассказали в Новосибирскстате.

Капуста, бензин и проезд в плацкартном вагоне подорожали в Новосибирской области, об этом сообщает Новосибирскстат.

Уровень инфляции в Новосибирской области за месяц составил 0,4%, продовольственная инфляция составила 1,1%, услуги подорожали на 0,5%. Непродовольственные товары подешевели на 0,3%.

Из продуктов сильнее всего подорожали белокочанная капуста (на 61,4%), картофель (на 37,1%), морковь (на 25,6%), апельсины (24,1%). Подешевели огурцы (на 19,3%), чеснок (на 9,9%), пиво отечественное (на 7,1%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали краска для волос и еврошифер (на 3,4%), доска обрезная (на 3,0%), бензин автомобильный марки АИ-92 и поливитамины с микроэлементами (на 2,8%).

Из услуг подорожали стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого фирменного и скорого нефирменного поездов (на 19,6% и 19,5% соответственно), проезд в маршрутном такси (на 18,6%), пересылка простого письма по России (на 15,8%), полет в салоне экономического класса самолета и проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда (на 14,6%).

С начала года уровень инфляции составил 1,9%, продовольственная инфляция составила 3%, непродовольственные товары подорожали на 0,5%, услуги подорожали на 2,9%.

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