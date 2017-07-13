Капуста, бензин и проезд в плацкартном вагоне подорожали в Новосибирской области, об этом сообщает Новосибирскстат.

Уровень инфляции в Новосибирской области за месяц составил 0,4%, продовольственная инфляция составила 1,1%, услуги подорожали на 0,5%. Непродовольственные товары подешевели на 0,3%.

Из продуктов сильнее всего подорожали белокочанная капуста (на 61,4%), картофель (на 37,1%), морковь (на 25,6%), апельсины (24,1%). Подешевели огурцы (на 19,3%), чеснок (на 9,9%), пиво отечественное (на 7,1%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали краска для волос и еврошифер (на 3,4%), доска обрезная (на 3,0%), бензин автомобильный марки АИ-92 и поливитамины с микроэлементами (на 2,8%).

Из услуг подорожали стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого фирменного и скорого нефирменного поездов (на 19,6% и 19,5% соответственно), проезд в маршрутном такси (на 18,6%), пересылка простого письма по России (на 15,8%), полет в салоне экономического класса самолета и проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда (на 14,6%).