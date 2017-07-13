Завершен I этап реконструкции гостиницы аэропорта «Симферополь»
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). В гостиничном комплексе аэропорта «Симферополь» завершен первый этап реконструкции. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). В гостиничном комплексе аэропорта «Симферополь» завершен первый этап реконструкции. Об этом сообщает
В ходе работ полностью отремонтированы 4-й этаж здания и зона ресепшен на первом этаже. В настоящее время в гостинице доступны для размещения 27 номеров, расположенных на 3-м и 4-м этажах. Гостям предлагаются номера класса эконом и стандарт. «Стандарт — двухкомнатный, с одной или двумя кроватями, балконом, раздельным санузлом, диваном и телевизором. Эконом — однокомнатный, с таким же набором функций. Все номера оборудованы доступом к
В аэропорте напомнили, что во время первого этапа реконструкции в гостинице установили современную систему видеонаблюдения и новую систему автоматической пожарной безопасности. В настоящее время ведется реконструкция 2-го этажа, на котором располагаются 14 номеров и который к концу года сможет принять первых постояльцев.
«Гостиничный комплекс находится в 7 минутах ходьбы от аэропорта «Симферополь», — подчеркнули в