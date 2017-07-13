Завершен I этап реконструкции гостиницы аэропорта «Симферополь»

В ходе работ полностью отремонтированы 4-й этаж здания и зона ресепшен на первом этаже. В настоящее время в гостинице доступны для размещения 27 номеров, расположенных на 3-м и 4-м этажах. Гостям предлагаются номера класса эконом и стандарт. «Стандарт — двухкомнатный, с одной или двумя кроватями, балконом, раздельным санузлом, диваном и телевизором. Эконом — однокомнатный, с таким же набором функций. Все номера оборудованы доступом к wi-fi и спутниковым телевидением», — отметили в пресс-службе.