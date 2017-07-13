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15:04 (мск), источник: Вести - Калининград

Газ появится в домах Гвардейска и Нестерова

В Гвардейске газификацируют почти все жилые дома к маю следующего года. Голубое топливо появится у 80% жителей города, а это без малого 4500 человек. Об этом стало известно во время выездного совещания регионального правительства.

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На улице Советской в Гвардейске экскаватор работает без остановки. Специалисты формируют траншею для будущего газопровода. В городе до мая следующего года к голубому топливу подключат более 320 домов.

Максим Федосеев, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:

— Порядка 4500 человек у нас двумя очередями, в этом и следующем году, в межсезонье, получат природный газ. В результате в Гвардейске будет газифицировано более 80% населения — это очень хороший показатель. Я напомню, что пять лет назад газификация была в районе 10%.

Работы планируют завершить в течение двух недель. Для выполнения второй очереди газификации под землей проложат 15 километров сетей. Газ нужен всем, поэтому жителям приходится идти на уступки.

Владислав Кучеренко, исполнительный директор ООО «Региональная газовая компания»:

— Газопроводы для них, инженерные какие-то коридоры, потому что город немецкий, не предусматривался. Работать приходится внутри домовых территорий. Люди прожили очень много времени, все благоустроили за это время. Тут есть люди, которым по 91 году, которые будут газифицированы.

Протяженность газопровода от Гусева до Нестерова более 20 километров. Он прошел по сельскохозяйственным землям, через федеральную трассу. Там, где прокладывали ветку, уже колосится пшеница. Региональную газовую компанию отличает высокая культура производства. На площадке рядом с газовым шкафом зелёный газон и дорожки из плитки.

Дмитрий Яцышин, сотрудник ООО «Региональная газовая компания»:

— Люди получат дешевое и чистое отопление, горячую воду, они получат хорошие условия жизни. Освободят свое время для более чего-то нужного. Освободятся от грязных печек, котлов, золы и прочего. Поэтому мы старались построить этот объект как можно быстрее, работали все службы.

В Нестерове газ подключат в конце июля. Сначала голубое топливо получат 30 жилых домов и фермерские хозяйства. А на мемориале в центре города теперь зажгут вечный огонь.

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