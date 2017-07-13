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12:40 (мск), источник: АиФ Калининград

Осенью под Калининградом откроется уникальный солезавод

Осенью 2017 года в Зеленоградском районе появится уникальный солезавод. Развивать высокотехнологичное производство стало возможным после того, как было принято решение о расширении подземного хранилища газа в этом районе, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Соляной раствор, получаемый в результате строительства подземных резервуаров, с появлением завода будет перерабатываться. На выходе мы получим чистую соль для пищевого и промышленного употребления, а также для изготовления фармацевтических средств. Очищенная вода будет повторно направляться на размыв газовых хранилищ. Таким образом, снизится экологическая нагрузка, сохранится баланс артезианской воды, сократится срок строительства подземного хранилища газа», — рассказал врио заместителя председателя правительства — министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Максим Федосеев.

Напомним, строительство завода началось в 2016 году. Заявлено, что предприятие сможет производить более 400 тысяч тонн готовой продукции в год. Ее будут поставлять и на российский, и на зарубежный рынок. По окончании строительства на заводе появится более 160 высокопроизводительных рабочих мест.

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