Осенью под Калининградом откроется уникальный солезавод

«Соляной раствор, получаемый в результате строительства подземных резервуаров, с появлением завода будет перерабатываться. На выходе мы получим чистую соль для пищевого и промышленного употребления, а также для изготовления фармацевтических средств. Очищенная вода будет повторно направляться на размыв газовых хранилищ. Таким образом, снизится экологическая нагрузка, сохранится баланс артезианской воды, сократится срок строительства подземного хранилища газа», — рассказал врио заместителя председателя правительства — министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Максим Федосеев.

Напомним, строительство завода началось в 2016 году. Заявлено, что предприятие сможет производить более 400 тысяч тонн готовой продукции в год. Ее будут поставлять и на российский, и на зарубежный рынок. По окончании строительства на заводе появится более 160 высокопроизводительных рабочих мест.