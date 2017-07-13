Цены на нефть резко вырастут в 2020 году
Крупнейшее за последние годы падение нефтяных цен завершится резким ростом к 2020 г. согласно прогнозу нефтесервисной компании Halliburton, передает Bloomberg.
Крупнейшее за последние годы падение нефтяных цен завершится резким ростом к 2020 г. согласно прогнозу нефтесервисной компании Halliburton, передает Bloomberg.
Кризис в нефтегазовой отрасли, которая до сих пытается справиться с переизбытком предложения на рынке, привел к снижению инвестиций почти на 2 трлн долларов, подсчитали специалисты Halliburton, сообщает vestifinance.ru.
По словам
Кризис в нефтяной отрасли, который случился летом 2014 года, привел к банкротству большого количества компаний и сокращению почти 400 тыс. рабочих мест.
В конце 2016 года крупнейшие производители нефти вместе со странами ОПЕК договорились снизить добычу, чтобы поддержать рост цен на нефть. Это привело к росту цен, однако в то же время на рынок вернулись сланцевые производители нефти из США, что оказало негативное влияние на цены, которые упали ниже уровня 50 долларов за баррель.