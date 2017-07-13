Цены на нефть резко вырастут в 2020 году

Источник: Kapital.kz

Кризис в нефтегазовой отрасли, которая до сих пытается справиться с переизбытком предложения на рынке, привел к снижению инвестиций почти на 2 трлн долларов, подсчитали специалисты Halliburton, сообщает vestifinance.ru.

По словам вице-президента Halliburton Марка Ричарда, в ближайшие годы отрасль столкнется с результатом такого сокращения, когда предложение сократится настолько, что не сможет удовлетворять спрос. Ричард уверен, что «рано или поздно рынок наверстает упущенное», а к 2020−2021 гг. произойдет резкий рост цен на нефть.

Кризис в нефтяной отрасли, который случился летом 2014 года, привел к банкротству большого количества компаний и сокращению почти 400 тыс. рабочих мест.