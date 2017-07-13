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12:38 (мск), источник: РИА Крым

Маршрутки и автобусы в Симферополе будут работать до 22.00

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). В управлении транспорта и связи администрации Симферополя разработали новые графики движения автобусов и маршруток. Они будут работать с 6.00 до 22.00.

Прежде они перевозили пассажиров до 23.00. Более того, в вечернее время на маршруты будет выходить 30−40% подвижного состава. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова.

По ее словам, к такому решению пришли после того, как изучили пассажиропоток в городе в вечернее время. При этом Лавринова не уточнила, когда именно начнут действовать новые графики.

«В предыдущих договорах, согласно графику работы, транспортные средства должны были осуществлять свою перевозку до 23.00. Управлением было поручено МУП “Гортранссервис” проверить пассажиропотоки в вечернее время. Согласно данных пассажиропотоков определено, что в вечернее время запуск всего подвижного состава нецелесообразен и неэффективен. Есть целесообразность выпускать порядка 30−40% от существующего подвижного состава на линию в вечернее время. И была также достигнута договоренность (работать- ред.) не до 23.00, а до 22. Согласно новым графикам движения, которые разработаны, транспортные средства автобусные (имеются в виду и автобусы, и маршрутки) будут курсировать с 6 утра до 22. Троллейбусы у нас курсируют до 24.00», — уточнила она.

Лавринова подчеркнула, что с перевозчиками, которые не будут выполнять соответствующие договоренности, будут расторгать договоры. Для этого, по ее словам, достаточно двух нарушений.

«Если перевозчик не соблюдает требования, к нему будут применены соответствующие меры, вплоть до расторжения с ним договора. Обычно, как во всей другой юридической практике, должна быть системность. Мы понимаем, что системность — это два раза», — заключила она.

По данным начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя, в настоящий момент в крымской столице существует 50 маршрутов, на которых задействованы порядка 535 транспортных средств. Кроме того, в городе действуют 14 троллейбусных маршрутов — около 100 единиц машин.

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