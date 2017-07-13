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12:47 (мск), источник: ТАСС

Товарооборот Свердловской области с Белоруссией увеличился на 46% в 1 квартале 2017 года

Регион активно использует сельхозтехнику, которая изготавливается на белорусских предприятиях.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Товарооборот Свердловской области с Республикой Беларусь увеличился на 46% в первом квартале 2017 года к аналогичному периоду 2016 года. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС вице-губернатор региона Алексей Орлов на международной промышленной выставке «Иннопром-2017», которая проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

«Мы с удовольствием констатируем, что за первый квартал текущего года у нас товарооборот вырос на 46% с Республикой Беларусь, причем рост более чем на 50% в сфере электроэнергетики. У нас серьезные контракты сегодня на исполнении у Уральского турбинного завода (УТЗ, АО “Ротек”) по реконструкции Минской ТЭЦ», — сказал он, не уточнив подробностей.

Также Орлов пояснил, что регион активно использует сельхозтехнику, которая изготавливается на белорусских предприятиях. В частности, это зерносушилки и комбайны.

«Белорусские коллеги — очень квалифицированный и требовательный заказчик. Мы уже модернизируем турбину на Гродненской ТЭЦ, подписан контракт на реконструкцию Минской ТЭЦ-3, и мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет продолжено» — сказал ТАСС председатель совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой «Иннопром-2017» стало «Умное производство», страна партнер — Япония. Организатор «Иннопрома» — Министерство промышленности и торговли РФ, оператор — ГК «Формика», генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра — информационное агентство ТАСС.

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