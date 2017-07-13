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12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В Подмосковье организовали онлайн-трансляцию капремонта в подъездах

За ремонтными работами в подъездах многоквартирных домов Московской области можно следить в режиме онлайн. Об этом сообщается на портале правительства Подмосковья в четверг, 13 июля.

Видеотрансляцию организовали уже в 46 подъездах, согласно данным пресс-службы зампреда регионального правительства Дмитрия Пестова, которые приводятся в сообщении.

Во исполнение поручения министра ЖКХ Московской области, прямая видеотрансляция хода проведения работ по ремонту подъездов должна быть организована в одном-двух подъездах управляющих организаций, в план ремонта которых включено не менее 100 подъездов.
#МойПодъезд
Сайт, посвященный профильной губернаторской программе

Через портал жители региона также могут отправлять свои жалобы и предложения по ее реализации.

12 июля Пестов сообщил, что с начала года в многоквартирных домах Подмосковья было отремонтировано более семи тысяч подъездов. Всего в список на 2017-й включено 32 тысячи.

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