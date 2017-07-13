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14:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ФАС уличила снегоплавильную станцию в завышении цен

Цены на утилизацию снега для муниципальных предприятий были выше на 17,7%, чем для коммерческих, рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

ФАС уличила снегоплавильную станцию в завышении цен, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ООО «Строй-Сервис» является компанией, которая руководит деятельностью снегоплавильной станции в Новосибирске. Антимонопольщики установили, что цены на утилизацию снега для частных компаний и для муниципальных разные.

«Также антимонопольным органом установлены факты установления различной стоимости услуги в рамках взаимоотношений с одним контрагентом. Стоимость услуги менялась от 150 рублей 00 копеек до 176 рублей 60 копеек, при этом экономического и (или) технологического обоснования установления различных цен на услугу Обществом не представлено», — рассказали в ФАС.

Кроме того, в ведомстве установили, что «стоимость услуги по утилизации снега на снегоплавильной станции в 2014—2016 гг. для муниципальных казенных учреждений г. Новосибирска, осуществляющих деятельность с использованием бюджетных средств, была на 17,7% выше, чем для коммерческих организаций».

Комиссия ФАС признала ООО «Строй-Сервис» нарушителем антимонопольного законодательства. Возбуждено административное производство.

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