Гендиректор «Гринфлайта»: К 2019 году у нас не останется проблемных дольщиков

Мероприятие прошло в здании регионального правительства. Участвовали важные политические фигуры Южного Урала, чиновники и представители неблагополучных фирм-застройщиков. Пригласили и самих недовольных дольщиков — народ «подтянулся» с большинства крупных недостроев области.

По словам Олега Лакницкого, из 28 проблемных домов «Гринфлайт» на сегодняшний день достроил и сдал 8 (три в прошлом году и пять — в текущем). Гендиректор подчеркнул, что финансово компания вполне в состоянии «потянуть» свои «замороженные» стройки — в идеале, к 1 января 2019 года дольщики получат ключи от квартир. Своего рода подарок на Новый Год.

При этом именно «Гринфлайт» вывел Челябинскую область на 2-е место в России по объему незавершенного строительства, сорвав постройку микрорайона «Академ Riverside» на Северо-Западе южноуральской столицы. Вдобавок в отношении фирмы в ноябре 2016 года была введена первая стадия банкротства — процедура наблюдения — и возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А совсем недавно, 4 июля 2017-го, арбитражный суд региона признал банкротом ООО «Агентство недвижимости «Ключевые люди"(принадлежит «Гринфлайту»). Эти факторы делают заявления руководства компании о ее финансовой состоятельности не вполне убедительными.

Как отметил сегодня Лакницкий, 381 семью из 6 «замороженных» многоэтажек планируется заселить в другие дома — вместо тех, в строительство которых они вложились изначально. По его словам, большинству такой вариант пришелся по душе.