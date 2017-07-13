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13:21 (мск), источник: Uralpress.ru

Гендиректор «Гринфлайта»: К 2019 году у нас не останется проблемных дольщиков

До 1 января 2019 года челябинская строительная компания «Гринфлайт» намерена полностью решить проблему обманутых дольщиков. Такое заявление сделал сегодня, 13 июля, генеральный директор ООО «Гринфлайт» Олег Лакницкий на заседании рабочей группы по вопросам проблемного строительства в Челябинской области.

Мероприятие прошло в здании регионального правительства. Участвовали важные политические фигуры Южного Урала, чиновники и представители неблагополучных фирм-застройщиков. Пригласили и самих недовольных дольщиков — народ «подтянулся» с большинства крупных недостроев области.

По словам Олега Лакницкого, из 28 проблемных домов «Гринфлайт» на сегодняшний день достроил и сдал 8 (три в прошлом году и пять — в текущем). Гендиректор подчеркнул, что финансово компания вполне в состоянии «потянуть» свои «замороженные» стройки — в идеале, к 1 января 2019 года дольщики получат ключи от квартир. Своего рода подарок на Новый Год.

При этом именно «Гринфлайт» вывел Челябинскую область на 2-е место в России по объему незавершенного строительства, сорвав постройку микрорайона «Академ Riverside» на Северо-Западе южноуральской столицы. Вдобавок в отношении фирмы в ноябре 2016 года была введена первая стадия банкротства — процедура наблюдения — и возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А совсем недавно, 4 июля 2017-го, арбитражный суд региона признал банкротом ООО «Агентство недвижимости «Ключевые люди"(принадлежит «Гринфлайту»). Эти факторы делают заявления руководства компании о ее финансовой состоятельности не вполне убедительными.

Как отметил сегодня Лакницкий, 381 семью из 6 «замороженных» многоэтажек планируется заселить в другие дома — вместо тех, в строительство которых они вложились изначально. По его словам, большинству такой вариант пришелся по душе.

Вообще это исключительно вопрос доброй воли самих дольщиков. Но те, кто «упрётся рогом» и принципиально не захочет селиться в другие квартиры, могут получить заветные ключи еще позже своих товарищей по несчастью из числа согласившихся.

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