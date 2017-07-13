17 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц — УФНС

Такой налог должны уплатить граждане, получившие в 2016 году доходы от продажи квартир, машин, иного имущества, бывшего в собственности менее минимального срока владения, также от сдачи имущества в аренду.

На 1 июня в инспекции республики поступило 46 тысяч деклараций. По ним удержан налог на общую сумму 566 млн рублей (больше показателя прошлого года на 10,8%), в среднем 12,3 тысячи рублей с декларации.