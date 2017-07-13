Сумма ущерба клиентов минской турфирмы составляет уже около Br138 тыс

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«Правоохранители подсчитали предварительную сумму ущерба, на данный момент она составляет около Br138 тыс.», — проинформировала Эвелина Марковская. Число заявлений в милицию растет, сейчас их 59, добавила она.

Как сообщалось, в Октябрьское РУВД столицы начали поступать обращения от туристов. Они сообщили о том, что им оказываются некачественные услуги в виде поездок в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр, были зафиксированы случаи неоказания подобных услуг.