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13:04 (мск), источник: БЕЛТА

Сумма ущерба клиентов минской турфирмы составляет уже около Br138 тыс

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма ущерба туристов, пострадавших от ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е. Г.», составляет около Br138 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.

Источник: Reuters

«Правоохранители подсчитали предварительную сумму ущерба, на данный момент она составляет около Br138 тыс.», — проинформировала Эвелина Марковская. Число заявлений в милицию растет, сейчас их 59, добавила она.

Как сообщалось, в Октябрьское РУВД столицы начали поступать обращения от туристов. Они сообщили о том, что им оказываются некачественные услуги в виде поездок в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр, были зафиксированы случаи неоказания подобных услуг.

Милиция продолжает проверку. В Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 239−64−73, 8 (017) 226−21−05, 8 (029) 562−76−93 могут обращаться те, кто заключал договор об оказании туруслуг с ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е. Г.» и располагает информацией, представляющей интерес.

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