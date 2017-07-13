Сумма ущерба клиентов минской турфирмы составляет уже около Br138 тыс

«Правоохранители подсчитали предварительную сумму ущерба, на данный момент она составляет около Br138 тыс.», — проинформировала Эвелина Марковская. Число заявлений в милицию растет, сейчас их 59, добавила она.
Как сообщалось, в Октябрьское РУВД столицы начали поступать обращения от туристов. Они сообщили о том, что им оказываются некачественные услуги в виде поездок в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр, были зафиксированы случаи неоказания подобных услуг.
Милиция продолжает проверку. В Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 239−64−73, 8 (017) 226−21−05, 8 (029) 562−76−93 могут обращаться те, кто заключал договор об оказании туруслуг с ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е. Г.» и располагает информацией, представляющей интерес.