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20:40 (мск), источник: Ежедневник.by

В будущем белорусские электробусы будут собираться и в Молдове тоже

Президенту Молдовы Белкоммунмаш понравился больше аналогичных заводов в странах Евросоюза.

Источник: Ежедневник.by

Молдова рассматривает возможность организации сборки белорусских электробусов, заявил сегодня Президент Молдовы Игорь Додон во время посещения Белкомунмаша, передает БЕЛТА. Игорь Додон ознакомился с техникой, выпускаемой на предприятии. Особый интерес вызвали электробусы, производство которых началось в 2016 году.

«Надеюсь, что и новые модели в ближайшем будущем тоже будут на кишиневских улицах, — отметил Президент. — Возможность сборки электробусов будет обсуждаться».

Он также поделился впечатлениями от посещения белорусского предприятия: «То, что я увидел здесь, выше моих ожиданий. Я был на аналогичных заводах в странах Европейского союза и могу сказать, что здесь лучше. Я знаю много об этом предприятии. Мы закупили 100 троллейбусов, еще 100 — совместной сборки в Кишиневе. Таким образом, около 200 машин Белкоммунамаша ездят по кишиневским улицам. Рад, что белорусские партнеры уверенно идут вперед и создают модели будущего».

Как отметил директор предприятия Владимир Король, сотрудничество Белкоммунмаша с Молдовой длится на протяжении пяти лет. «У нас хорошая основа и история отношений. Мы видим перспективы развития дальнейшего сотрудничества, в том числе по производству беспроводных троллейбусов. Можно продвигать проекты по поставке продукции на третьи рынки. Что касается электробусов, то интерес к этой технике будет лишь возрастать», — сказал он.

Игорь Додон отметил, что у Беларуси и Молдовы есть много совместных идей. Товарооборот между странами пока не соответствует потенциалу сотрудничества. «Думаю, что после встречи с Президентом Беларуси наши отношения выйдут на качественно новый уровень», — подчеркнул он.

Во время посещения Белкоммунмаша Игорь Додон не только ознакомился с процессом производства городского пассажирского транспорта, но и проехал в качестве пассажира в новом электробусе модели Е433. Этот низкопольный электробус, рассчитанный на максимальную вместимость около 150 человек, оснащен системой видеонаблюдения. Президент Молдовы также оставил запись в Книге почетных гостей.

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