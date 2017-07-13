Продуктовый набор в Новосибирской области подорожал на 300 рублей
Стоимость минимального продуктового набора превысила 4,5 тысячи рублей, подсчитали статистики.
Стоимость минимального продуктового набора превысила 4,5 тысячи рублей, подсчитали статистики.
Продуктовый набор в Новосибирской области подорожал на 300 рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирсктстата.
По данным ведомства, за месяц цена набора выросла на 7% и достигла 4550,5 рублей. Таким образом, рост стоимости минимального набора продуктов составила 318,5 рублей.
В структуре стоимости набора преобладают плоды и овощи — 25,6%, на долю хлеба, крупы и макаронных изделий приходится 23,7%, молочных продуктов — 18,5%, мяса и мясопродуктов — 15,2%, рыбы — 4,8%, жиров — 4,5%, чая, соли и специй — 3,7%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%, яиц — 1,8%.
«В июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года в структуре стоимости набора выросла доля плодов и овощей. Доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы, жиров, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий, яиц снизилась», — отметили статистики.