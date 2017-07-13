В общественном транспорте Краснодара могут ввести повременные билеты

Источник: ЮГА.ру

В частности, специалисты рассмотрят возможность введения так называемых повременных проездных билетов, которые действуют в течение определенного времени и дают возможность пассажирам делать пересадки без повторной оплаты.

Евгений Первышов отметил, что департамент транспорта должен работать в тесном контакте с КТТУ в сфере организации дорожного движения, передает администрация Краснодара.

«В этой работе необходимо исходить из приоритета муниципального перевозчика, проанализировать и откорректировать схему организации пассажирских маршрутов так, чтобы максимально исключить дублирующие. Чтобы наши перевозчики — муниципальные и частные — дополняли друг друга, а не конкурировали и отбирали пассажиров», — подчеркнул мэр.

Как сообщали Юга.ру, 10 июля активисты «Городских решений» опубликовали открытое письмо, где рассказали о проблемах МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» и предложили пути выхода из кризиса.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов встретился и обсудил проблемы предприятия с коллективом КТТУ. Общая сумма задолженности КТТУ составляет около 800 млн рублей.