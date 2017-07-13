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13:51 (мск), источник: ЮГА.ру

В общественном транспорте Краснодара могут ввести повременные билеты

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в трамвайно-троллейбусном управлении проанализируют действующие тарифы и проработают новые форматы проездных.

Источник: ЮГА.ру

В частности, специалисты рассмотрят возможность введения так называемых повременных проездных билетов, которые действуют в течение определенного времени и дают возможность пассажирам делать пересадки без повторной оплаты.

Евгений Первышов отметил, что департамент транспорта должен работать в тесном контакте с КТТУ в сфере организации дорожного движения, передает администрация Краснодара.

«В этой работе необходимо исходить из приоритета муниципального перевозчика, проанализировать и откорректировать схему организации пассажирских маршрутов так, чтобы максимально исключить дублирующие. Чтобы наши перевозчики — муниципальные и частные — дополняли друг друга, а не конкурировали и отбирали пассажиров», — подчеркнул мэр.

Как сообщали Юга.ру, 10 июля активисты «Городских решений» опубликовали открытое письмо, где рассказали о проблемах МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» и предложили пути выхода из кризиса.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов встретился и обсудил проблемы предприятия с коллективом КТТУ. Общая сумма задолженности КТТУ составляет около 800 млн рублей.

По поручению Первышова прорабатывается сумма субсидии КТТУ, которую смогут выделить из городского бюджета этого года. Этот вопрос рассмотрят на ближайшей внеочередной сессии гордумы Краснодара.

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