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12:54 (мск), источник: РИА Новости

Специальная группа Siemens проверяет сообщения о поставках турбин в Крым

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Специальная группа Siemens, созданная в пятницу, занимается проверкой сообщений о поставках турбин концерна в Крым, но конкретики по последним сообщениям СМИ компания пока дать не может, сообщил РИА Новости представитель компании Филипп Энч.

Ранее в четверг два корреспондента агентства Рейтер сообщили, что видели в порту Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они произведены немецкой компанией Siemens. Энч заявил, что компания пока не подтверждает эту информацию.

«У нас есть специальная группа, которая занимается всем», — сказал Энч, добавив, что компания пока не может сделать «другого официального заявления, кроме того, что мы сделали в понедельник».

«Мы не можем давать комментарии по поводу спекуляций СМИ. Но, безусловно, мы разбираемся во всем», — добавил он.

«Технопромэкспорт» (ТПЭ, входит в госкорпорацию «Ростех») строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7%.

Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому ТПЭ и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.

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