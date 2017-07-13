Названа самая проблемная управляющая компания Калининградской области

Источник: Аргументы и факты

Только за полгода на работу этой УК поступило 70 жалоб. Проверка показала, что компания нарушила 39 действующих норм технической эксплуатации жилищного фонда и порядка начисления платы за услуги ЖКХ.

Например, от собственников квартир на совещании стало известно, что при повышении тарифов на оплату услуг руководство УК ссылалось на собрание жителей, которого не было. Также жильцы пожаловались, что компания не обеспечила жильцов услугами электриков, сантехников, дворников в должном объеме — им приходится долго ждать обработки своих заявок, а после продолжительное время жить без света, тепла и приходить в грязный неубранный двор.

Несмотря на все это, собственники пока не хотят менять управляющую компанию и планируют вернуть деньги, заплаченные за неоказанные услуги.