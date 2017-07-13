Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: россиян выставили из отелей в Турции
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
СМИ рассказали о новейших истребителях в составе авиаполка РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
25Юбилей Харрисона Форда
13:20 (мск), источник: АиФ Калининград

Названа самая проблемная управляющая компания Калининградской области

Управляющая компании «ЖЭУ № 12Ц», которая обслуживает 186 многоквартирных домов в Калининграде, — областной лидер по обращениям граждан и лидер по нарушениям среди аналогичных компаний. Об этом сообщила глава министерства регионального контроля Елена Серая на встрече с представителями администрации города и жильцами дома, которые обслуживает эта УК.

Источник: Аргументы и факты

Только за полгода на работу этой УК поступило 70 жалоб. Проверка показала, что компания нарушила 39 действующих норм технической эксплуатации жилищного фонда и порядка начисления платы за услуги ЖКХ.

Например, от собственников квартир на совещании стало известно, что при повышении тарифов на оплату услуг руководство УК ссылалось на собрание жителей, которого не было. Также жильцы пожаловались, что компания не обеспечила жильцов услугами электриков, сантехников, дворников в должном объеме — им приходится долго ждать обработки своих заявок, а после продолжительное время жить без света, тепла и приходить в грязный неубранный двор.

Несмотря на все это, собственники пока не хотят менять управляющую компанию и планируют вернуть деньги, заплаченные за неоказанные услуги.

«Мы считаем, что данная организация должна быть лишена лицензии, а ее руководитель дисквалифицирован. Все материалы об ее деятельности направлены в суд», — отметила Елена Серая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Страсть или тихое чувство? Священник о том, как распознать любовь
Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима
Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Siemens
Количество выпущенных карт «Мир» превысило 10 млн штук
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста
Спорт
Почему этот сезон РФПЛ будет особенным Вот-вот начнётся новый чемпионат России по футболу. Разбираемся, чего нам ждать на этот раз
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ Звезды отечественного кино и телевидения собрались на презентации нового сезона канала
Недвижимость
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
Москва изменит схему наземного транспорта из-за реновации
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь