Дубровский одобрил строительство в Челябинске школы единоборств Сергея Ковалева
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Власти Южного Урала поддержали три крупных
На рассмотрение совета вынесли проект компании «СМАРТ» по созданию производства пищевых продуктов из семян подсолнечника и орехов. Еще один проект — многофункциональный спортивный комплекс Сергея Ковалева «КРАШЕР».
Знаменитый российский боксер, уроженец Копейска, мастер спорта России международного класса Сергей Ковалев рассказал о намерении строительства школы единоборств в Челябинске. Проект является
И последняя идея — проект завода «СпецАгрегат» по производству и реализации специальной и
Инициаторы проектов обратились за поддержкой региональных властей по вопросу выделения земельных участков. Борис Дубровский отметил, что представленные проекты соответствуют утвержденным критериям по объему инвестиций и количеству рабочих мест. Участники инвестсовета поддержали представленные проекты.