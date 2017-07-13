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13:23 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Страной-партнером «Иннопрома» в 2018 году станет Южная Корея

Южная Корея станет в следующем году страной-партнером «Иннопрома».

Источник: Вести - Екатеринбург

Меморандум о намерениях был подписан между Министерством промышленности и торговли России, Корейскими агентством содействия торговле и инвестициям и ассоциациями машиностроения и международной торговли.

Сегодня VIII международная выставка завершает свою работу в Екатеринбурге. В ее рамках российские и зарубежные промышленники подписали более ста соглашений о сотрудничестве.

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