Страной-партнером «Иннопрома» в 2018 году станет Южная Корея
Южная Корея станет в следующем году
Южная Корея станет в следующем году
Меморандум о намерениях был подписан между Министерством промышленности и торговли России, Корейскими агентством содействия торговле и инвестициям и ассоциациями машиностроения и международной торговли.
Сегодня VIII международная выставка завершает свою работу в Екатеринбурге. В ее рамках российские и зарубежные промышленники подписали более ста соглашений о сотрудничестве.