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13:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Арбитраж Прикамья поддержал УФАС в споре с пермским автовокзалом

ПЕРМЬ, 13 июля, ФедералПресс. Арбитражный суд Пермского края встал на сторону УФАС Прикамья в их тяжбе с компанией ООО «АВ-Север», которая осуществляет услуги автовокзала в регионе, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В декабре 2016 года, пермское УФАС усмотрело нарушение закона о защите конкуренции в действиях компании и потребовало изменить договоры, заключаемые ООО «АВ-Север» с перевозчиками. Восемь пунктов договоров с перевозчиками были признаны незаконными, ущемляющими права перевозчиков, работающих на пригородных и междугородных автобусных марштрутах.

Один их примеров нарушений: пункт о том, что контролер автовокзала наделяется функциями контрольно-надзорных органов и может остановить автобус для проверки деятельности перевозчика с правом наложения штрафа.

«АВ-Север» обратилось в Арбитражный суд Пермского края, надеясь обжаловать решение антимонопольщиков. Однако суд поддержал УФАС.

По мнению и.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Александра Плаксина, дело является прецедентным: «нам удалось защитить права не только отдельно взятых предпринимателей, но и в принципе всех перевозчиков, осуществляющих деятельность в Пермском крае и заключивших договор с «АВ-Север».

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