Арбитраж Прикамья поддержал УФАС в споре с пермским автовокзалом

В декабре 2016 года, пермское УФАС усмотрело нарушение закона о защите конкуренции в действиях компании и потребовало изменить договоры, заключаемые ООО «АВ-Север» с перевозчиками. Восемь пунктов договоров с перевозчиками были признаны незаконными, ущемляющими права перевозчиков, работающих на пригородных и междугородных автобусных марштрутах.

Один их примеров нарушений: пункт о том, что контролер автовокзала наделяется функциями контрольно-надзорных органов и может остановить автобус для проверки деятельности перевозчика с правом наложения штрафа.

«АВ-Север» обратилось в Арбитражный суд Пермского края, надеясь обжаловать решение антимонопольщиков. Однако суд поддержал УФАС.