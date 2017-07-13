В Омске обустраивают тротуары

Обустройство тротуаров ведётся во всех округах города Омска. При формировании новых пешеходных дорожек используется гранулят, полученный в ходе ремонта омских автодорог, и асфальтобетонная смесь. Об этом сообщает сайт мэрии.

Сегодня на один тротуар больше станет в Советском округе: у дома № 6-б по ул. Горячева полным ходом идёт утрамбовка основания будущей пешеходной зоны. Специалисты окружного дорожно-эксплуатационного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» планируют завершить работы к вечеру. Гарантийный срок эксплуатации такого тротуара — минимум два года. Выбор объектов благоустройства производился на основе обращений неравнодушных граждан, и на сегодняшний день уже составлен предварительный список адресов на 2018 год.