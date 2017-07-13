В Омске обустраивают тротуары
Работы по созданию комфортной среды в областном центре начали с тротуаров.
Работы по созданию комфортной среды в областном центре начали с тротуаров.
Обустройство тротуаров ведётся во всех округах города Омска. При формировании новых пешеходных дорожек используется гранулят, полученный в ходе ремонта омских автодорог, и асфальтобетонная смесь. Об этом сообщает сайт мэрии.
Сегодня на один тротуар больше станет в Советском округе: у дома № 6-б по ул. Горячева полным ходом идёт утрамбовка основания будущей пешеходной зоны. Специалисты окружного