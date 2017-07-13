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13:55 (мск), источник: РИА Новости

Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Siemens

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Страной происхождения размещаемой в Крыму технологической продукции, связанной с электроэнергетикой и с энергетикой в целом, является Россия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставке турбин якобы производства немецкой Siemens для электростанций на территории Крыма.

Источник: РИА Новости
Там (в Крыму — ред.) действительно размещается продукция, технологическая продукция и связанная с электроэнергетикой, и с энергетикой в целом. Там размещается продукция, страной происхождения которой является Россия.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
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Siemens не подтверждает данные СМИ о поставке еще двух турбин в Крым

Арбитраж Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к «дочке» «Ростеха» — «Технопромэкспорту» (ТПЭ). Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт.

В начале июля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7%.

Ранее в четверг два корреспондента агентства Рейтер сообщили, что видели в порту Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они произведены немецкой компанией Siemens. Представитель компании Филипп Энч заявил РИА Новости, что компания пока не подтверждает эту информацию.

История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым

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Комментарии
2
N M
Нет ничего удивительного в таком заявлении Пескова. Когда нет возможности ответить конкретно и открыто, приходится лгать и изворачиваться.
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М М
Как можно в стране, одной из крупнейших экспортёров газа на мировом рынке, не иметь собственного газотурбинного производства?
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