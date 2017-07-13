Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Siemens

Источник: РИА Новости

Там (в Крыму — ред.) действительно размещается продукция, технологическая продукция и связанная с электроэнергетикой, и с энергетикой в целом. Там размещается продукция, страной происхождения которой является Россия. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

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Арбитраж Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к «дочке» «Ростеха» — «Технопромэкспорту» (ТПЭ). Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт.

В начале июля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7%.

Ранее в четверг два корреспондента агентства Рейтер сообщили, что видели в порту Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они произведены немецкой компанией Siemens. Представитель компании Филипп Энч заявил РИА Новости, что компания пока не подтверждает эту информацию.

История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым