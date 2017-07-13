В Челябинске дольщикам «Речелстроя» отказали в статусе обманутых
Покупателей жилья в микрорайоне «Чурилово Lake City» (один из главных долгостроев Челябинска) официально отказались признать обманутыми дольщиками и внести в соответствующий реестр.
Покупателей жилья в микрорайоне «Чурилово Lake City» (один из главных долгостроев Челябинска) официально отказались признать обманутыми дольщиками и внести в соответствующий реестр.
Об этом сегодня, 13 июля, официально заявил
Последние в июне этого года подали заявления в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области — с просьбой дать им статус обманутых и внести в соответствующий реестр. Недавно был получен официальный отказ. Озвученная министерством причина — «неполный пакет документов». Но уже на следующей неделе дольщики намерены обратиться в инстанцию повторно.
Как утверждает гендиректор «Речелстроя» Сергей Вегельман, в настоящий момент фирма ждет инвестиций. «Ждем график финансирования от банка. Первые денежные поступления будут, скорее всего, в конце июля. Без них строительство не возобновить», — подчеркивает руководитель
Речь идет о трех «замороженных» многоэтажках жилого комплекса «Чурилово LakeCity». После возобновления и завершения их строительства объекты планируется сдать под ключ уже в этом году.
В поисках инвестора руководство строительной фирмы находилось с весны. В результате подходящий кандидат был найден. Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», договоренности с инвестором были достигнуты 4 июля, в ходе встречи с собственником «Речелстроя» Андреем Пязоком, с участием замминистра регионального Минстроя Виталия Передерия. Кто именно согласился «вложиться по крупному» в простаивающую чуриловскую стройку — пока не разглашается.
Эту радужную, в целом, картину несколько омрачает уголовное дело в отношении ООО «Речелстрой», стартовавшее в мае текущего года. Как ранее сообщало агентство, руководство компании обвиняется в хищении денежных средств участников долевого строительства на сумму свыше 1 миллиона рублей.
Всего были привлечены финансы дольщиков на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. В то время как по 17 из 19 домов, возводимых «Речелстроем», сроки ввода зданий в эксплуатацию неоднократно переносились. Таким образом, в действиях руководящих лиц «Речелстроя» усматриваются все признаки преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере», с максимальным наказанием в виде лишения свободы на 10 лет.
И хотя дело было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, широко известно, что бенефициар «Речелстроя» Андрей Пязок по совместительству является депутатом городской думы Челябинска и, в случае прямой причастности к обману дольщиков, рискует своим креслом.
По словам представителя прокуратуры, в данный момент следствие по делу продолжается, проводится развернутый экспертный анализ. Напомним, ход расследования взят на личный контроль начальником Главного Следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области.