В Челябинске дольщикам «Речелстроя» отказали в статусе обманутых

Об этом сегодня, 13 июля, официально заявил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль на заседании рабочей группы по проблемным застройкам, состоявшемся в Правительстве региона.

Возведением микрорайона в поселке Чурилово занимается компания ООО «Речелстрой» — один из признанных лидеров региона по «замороженным» стройкам и недовольным дольщикам.

Последние в июне этого года подали заявления в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области — с просьбой дать им статус обманутых и внести в соответствующий реестр. Недавно был получен официальный отказ. Озвученная министерством причина — «неполный пакет документов». Но уже на следующей неделе дольщики намерены обратиться в инстанцию повторно.

Как утверждает гендиректор «Речелстроя» Сергей Вегельман, в настоящий момент фирма ждет инвестиций. «Ждем график финансирования от банка. Первые денежные поступления будут, скорее всего, в конце июля. Без них строительство не возобновить», — подчеркивает руководитель компании-застройщика.

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Речь идет о трех «замороженных» многоэтажках жилого комплекса «Чурилово LakeCity». После возобновления и завершения их строительства объекты планируется сдать под ключ уже в этом году.

В поисках инвестора руководство строительной фирмы находилось с весны. В результате подходящий кандидат был найден. Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», договоренности с инвестором были достигнуты 4 июля, в ходе встречи с собственником «Речелстроя» Андреем Пязоком, с участием замминистра регионального Минстроя Виталия Передерия. Кто именно согласился «вложиться по крупному» в простаивающую чуриловскую стройку — пока не разглашается.

Эту радужную, в целом, картину несколько омрачает уголовное дело в отношении ООО «Речелстрой», стартовавшее в мае текущего года. Как ранее сообщало агентство, руководство компании обвиняется в хищении денежных средств участников долевого строительства на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Всего были привлечены финансы дольщиков на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. В то время как по 17 из 19 домов, возводимых «Речелстроем», сроки ввода зданий в эксплуатацию неоднократно переносились. Таким образом, в действиях руководящих лиц «Речелстроя» усматриваются все признаки преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере», с максимальным наказанием в виде лишения свободы на 10 лет.

И хотя дело было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, широко известно, что бенефициар «Речелстроя» Андрей Пязок по совместительству является депутатом городской думы Челябинска и, в случае прямой причастности к обману дольщиков, рискует своим креслом.