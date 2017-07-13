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15:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Туристическая зона появится в одном из районов Татарстана

Концепцию туристической зоны «Карамалка» в Камско-Устьинском муниципальном районе Татарстана разработает ООО «СтройПроектНаука Волга-Кама».

На госконтракт в рамках конкурса претендовали две компании из Казани, снизившие начальную цену на 10 тыс. рублей — до 1,49 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Победитель должен будет за срок не превышающий 50 суток с момента заключения контракта подготовить соответствующий документ. Услуга будет оплачена из бюджета района.

Под данный проект определён участок общей площадью 1 341 713 кв. м, который расположен в долине образованной устьем реки Карамалка и рекой Волгой.

Участок под Камско-Устьинскую туристическую долину находится рядом с посёлком городского типа Камское Устье. Реализация проекта запланирована в рамках создания Камско-Устьинского рекреационно-туристического кластера.

Согласно публичной кадастровой карте, данный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения. Его кадастровая стоимость — 3 005 437,12 рубля.

В техническом задании уточнено, что площадь зоны участка для разработки концепции перспективного развития туристического кластера района составит ориентировочно 1 000 га. При разработке концепции победитель должен учесть функционал территории. В частности — фестивальный комплекс, способный единовременно вместить до 10−25 тысяч посетителей, гостевой комплекс — зону для приёма большого количества разнообразных туристов, включая и площадки для автокемпингов.

Кроме того, концепция должна учитывать комплекс для разнообразных хобби, активного отдыха и спорта, комплекс для рыболовства, комплекс для семейного и детского отдыха, инфраструктуру и обустройство пляжа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам 12 июля рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект о введении в четырех регионах РФ курортного сбора в качестве эксперимента. Татарстан в число пилотных регионов не попала. Но если эксперимент будет удачным, то высока вероятность распространения опыта и дальше экспериментальных площадок.

Первоначальный вариант документа предполагал, что ставка курортного сбора не может быть выше 100 рублей в сутки. При этом предполагается, что устанавливать ставку будет сам регион РФ. Ко второму чтению депутаты договорились, что ставка сбора на первый год проведения эксперимента не может быть выше 50 рублей. С 2019 года ставка может стать выше в два раза и достигнуть 100 рублей. При этом муниципалитеты могут на свое усмотрение установить нулевую ставку сбора, а также в любой момент подать заявку о выходе из участия в эксперименте.

Субъект РФ, участвующий в эксперименте, должен принять закон, который установит не только размер взноса, но и территорию проведения эксперимента, а также порядок и способ его перечисления в бюджет субъекта РФ. Согласно поправкам ко второму чтению, такой закон должен быть принят до 1 декабря 2017 года. Взимать курортный сбор регионы начнут 1 мая 2018 года.

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