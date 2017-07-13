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16:43 (мск), источник: Клопс.ru

Правительство намерено лишить лицензии калининградскую УК, которая обслуживает 186 домов

Калининградская управляющая компания «ЖЭУ № 12Ц», обслуживающая более 180 домов, может лишиться лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Клопс.ru

О необходимости лишить УК лицензии заявила врио министра регионального контроля Елена Серая в ходе совещания в администрации Калининграда. По её словам, компания — областной лидер по нарушениям и жалобам.

«Предписания суда компания не выполняет или выполняет плохо. Мы считаем, что данная организация должна быть лишена лицензии, а ее руководитель дисквалифицирован. Все материалы об ее деятельности направлены в суд», — заявила Серая.

По сравнению с прошлым годом, количество жалоб на деятельность ЖЭУ № 12Ц возросло вдвое и уже достигло 70. В результате проверки установлено, что компания нарушила 39 действующих норм технической эксплуатации жилищного фонда и порядка начисления платы за услуги ЖКХ. Собственники квартир рассказали, что при повышении тарифов на оплату услуг руководство УК ссылалось на собрание жильцов, которого не было. Предоставить протокол собрания УК не смогла.

В домах, находящихся в управлении ЖЭУ № 12Ц, не ремонтировали окна, подъезды, сети электроснабжения. Также не производилась дезинфекция подвальных помещений, заваленных мусором. Жители пожаловались на то, что УК не обеспечила услуги электриков, сантехников и дворников в должном объёме. Получения этих услуг приходилось долго ждать, а после — жить без света, тепла и приходить в неубранный двор.

Жильцы намерены добиваться возврата денег за оплаченные, но неоказанные услуги. По факту деятельности компании возбудили пять административных дел. Компании выдано 14 предписаний, из которых выполнены только два. Собственники многоквартирных домов имеют право сменить управляющую компанию, напомнила Серая.

В 2014 году прокуратура наказала ЖЭУ № 12Ц за нарушения в размещении мусорных контейнеров во дворах. Тогда возбудили дело об административном правонарушении.

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