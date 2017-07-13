На территории Самарской области зарегистрировано два новых миллиардера
Имена наших земляков, которые задекларировали рекордные доходы, не сообщаются.
Имена наших земляков, которые задекларировали рекордные доходы, не сообщаются.
По итогам декларационной кампании 2016 года в Самарской области сведения о доходах подали два миллиардера. Об этом сегодня, 13 июля в ходе
Имена наших земляков, которые задекларировали рекордные доходы, не сообщаются. Однако известно, что в 2015 году в регионе рублевые миллиардеры не регистрировались. В 2014 году их было 11 человек.