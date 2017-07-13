На территории Самарской области зарегистрировано два новых миллиардера

По итогам декларационной кампании 2016 года в Самарской области сведения о доходах подали два миллиардера. Об этом сегодня, 13 июля в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина.

Имена наших земляков, которые задекларировали рекордные доходы, не сообщаются. Однако известно, что в 2015 году в регионе рублевые миллиардеры не регистрировались. В 2014 году их было 11 человек.