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13:48 (мск), источник: Volga News

На территории Самарской области зарегистрировано два новых миллиардера

Имена наших земляков, которые задекларировали рекордные доходы, не сообщаются.

По итогам декларационной кампании 2016 года в Самарской области сведения о доходах подали два миллиардера. Об этом сегодня, 13 июля в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина.

Имена наших земляков, которые задекларировали рекордные доходы, не сообщаются. Однако известно, что в 2015 году в регионе рублевые миллиардеры не регистрировались. В 2014 году их было 11 человек.

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