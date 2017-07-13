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14:02 (мск), источник: Tengrinews

Законодательство о взимании абонентской платы изменят в Казахстане

С начала года всего три абонента интернет-провайдеров пожаловались в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК (КРЕМЗКиПП), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в КРЕМЗКиПП жалобы от казахстанцев поступили в адрес АО «Казахтелеком».

«С 1 января 2017 года по настоящее время на рассмотрение КРЕМЗКиПП поступило три обращения с жалобой на действия АО “Казахтелеком” касательно законности дополнительного взимания денежных средств оператором фискальных данных за услуги приема, обработки, хранения и передачи в неизменном виде фискальных данных в налоговые органы, касательно взимания АО “Казахтелеком” полной абонентской платы за период отсутствия услуг по вине абонента в связи с их неоплатой, касательно невыполнения АО “Казахтелеком” требований подпункта 15) пункта 12 Правил оказания услуг связи, выразившегося в неприеме оператором связи денежных средств без комиссии за свои услуги в помещении оператора связи», — сообщили в КРЕМЗКиПП в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

В КРЕМЗКиПП сообщили, что не нашли нарушения законодательства РК по всем трем жалобам в отношении АО «Казахтелеком».

«Вместе с этим в рамках рассмотрения обращения по вопросу взимания АО “Казахтелеком” полной абонентской платы за период отсутствия услуг по вине абонента в связи с их неоплатой КРЕМЗКиПП в адрес Министерства информации и коммуникаций РК направлено письмо о необходимости инициирования внесения изменений и дополнений в Правила оказания услуг связи в части приведения в соответствие с нормами закона РК “О защите прав потребителей” (подпункт 4) пункта 2 статьи 8−1 — “Установление требования по оплате потребителем несоразмерно большой суммы (свыше 30 процентов стоимости товара, услуги, работы) в случае невыполнения им обязательств по договору”) с учетом объективных затрат, которые несет АО “Казахтелеком” на содержание выделенного абоненту оборудования», — говорится в ответе КРЕМЗКиПП.

В МИК РК учли предложение КРЕМЗКиПП по внесению изменения в законодательство.

«В ближайшее время проект поправок в Правила будет направлен на согласование в заинтересованные государственные органы, в том числе в Министерство национальной экономики РК», — заключается в ответе КРЕМЗКиПП.

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