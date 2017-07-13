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14:53 (мск), источник: Интерфакс

Около 50 тыс. человек посетили выставку «Иннопром-2017» в Екатеринбурге

Екатеринбург. 13 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Власти Свердловской области подвели предварительные итоги международной выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге, которая проходила с 10 по 13 июля.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, за четыре дня выставку посетили 48 тыс. человек.

«Большинство посетителей — это именно представители органов власти, бизнеса, инвесторов из 95 стран мира, то есть тех, «кто принимает решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в выставке приняли представители 59 регионов России, а также 14 губернаторов.

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