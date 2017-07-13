Около 50 тыс. человек посетили выставку «Иннопром-2017» в Екатеринбурге
Екатеринбург. 13 июля.
Екатеринбург. 13 июля.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, за четыре дня выставку посетили 48 тыс. человек.
«Большинство посетителей — это именно представители органов власти, бизнеса, инвесторов из 95 стран мира, то есть тех, «кто принимает решения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в выставке приняли представители 59 регионов России, а также 14 губернаторов.