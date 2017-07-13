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14:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевой Минпромторг планирует зарегистрировать кластер сельхозмашиностроения в октябре

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края планирует подать заявку на включение регионального кластера сельхозмашиностроения в реестр федерального минпромторга до конца июля.

Таким образом, в октябре кластер может получить официальный статус, а проекты состоящих в нем компаний претендовать на федеральное софинансирование. Об этом на встрече с журналистами рассказала первый заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтерева.

По ее словам, сегодня в состав кластера входят два якорных участника — ООО «Краснокамский РМЗ» и ООО «Навигатор — Новое машиностроение». Как утверждает гендиректор предприятия «Навигатор — Новое Машиностроение» Артем Галицкий, компания готова заявить проект по модернизации производства общей стоимостью порядка 130 млн руб. Половину из этих средств планируется привлечь из федерального фонда развития промышленности.

По словам директора краевого фонда развития промышленности Марата Гакашева, также в состав кластера могут войти компании «ПМЗ», «Большая Земля» и «Техноград».

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