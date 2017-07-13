В уфимском Сипайлово отремонтируют ливневку

В Октябрьском районе столицы начали ремонт ливневых лотков. К работе подключили специализированные строительные организации. Работы ведутся на пересечении улиц Маршала Жукова и Сельской Богородской, а также сегодня, 13 июля, начали ремонтировать ливневки на Уфимском шоссе.
— На участок завезли около 100 кубометров грунта и 15 кубометров песчано-гравийной смеси. Сначала ямы, которые появились после проливных дождей, засыпали песком, затем приступили к бетонированию, — говорит начальник отдела капстроительства администрации Октябрьского района Рустем Хабибрахманов.
В пресс-службе мэрии рассказали, что специалисты регулярно проверяют, чистят и ремонтируют лотки ливневой канализации, водоотводные каналы и поврежденные трубы.