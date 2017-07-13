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14:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимском Сипайлово отремонтируют ливневку

Кое-где установили дополнительные стоки.

В Октябрьском районе столицы начали ремонт ливневых лотков. К работе подключили специализированные строительные организации. Работы ведутся на пересечении улиц Маршала Жукова и Сельской Богородской, а также сегодня, 13 июля, начали ремонтировать ливневки на Уфимском шоссе.

— На участок завезли около 100 кубометров грунта и 15 кубометров песчано-гравийной смеси. Сначала ямы, которые появились после проливных дождей, засыпали песком, затем приступили к бетонированию, — говорит начальник отдела капстроительства администрации Октябрьского района Рустем Хабибрахманов.

В пресс-службе мэрии рассказали, что специалисты регулярно проверяют, чистят и ремонтируют лотки ливневой канализации, водоотводные каналы и поврежденные трубы.

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