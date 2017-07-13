В Татарстане будет внедряться двухконтейнерная система сбора мусора

— Рассматривалось два варианта внедрения системы сборы мусора — это европейский вариант и американский. Так, европейский вариант предполагает большое количество контейнеров для сортировки мусора по морфологическим компонентам, а американская система предусматривает применение двух контейнеров, — сказал Богданов.

По его словам, для Татарстана наиболее вероятен второй вариант — дуальная система сбора мусора, поскольку данную систему более реально осуществить в наших условиях.

— Двухконтейнерная система сбора мусора предполагает, что жители должны будут иметь два ведра — для пищевых отходов и для отходов с содержанием морфологических компонентов, которые трудно перерабатываются, — отметил он.

Отметим, что для уличных мусорных баков будет действовать такая же система.

Кстати, в Казани уже сейчас установлено 600 сетчатых контейнеров для бутылок.

— В ближайшие месяцы будут установлены еще 400 контейнеров. Сейчас в городе действуют более 30 пунктов приема утильсырья, на которых осуществляется прием более 20 видов утильных морфологических компонентов, — добавил Рустем Богданов.