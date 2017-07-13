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15:40 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане будет внедряться двухконтейнерная система сбора мусора

В Татарстане будет внедряться двухконтейнерная система сбора мусора. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела обращения с отходами министерства строительства РТ Рустем Богданов.

 — Рассматривалось два варианта внедрения системы сборы мусора — это европейский вариант и американский. Так, европейский вариант предполагает большое количество контейнеров для сортировки мусора по морфологическим компонентам, а американская система предусматривает применение двух контейнеров, — сказал Богданов.

По его словам, для Татарстана наиболее вероятен второй вариант — дуальная система сбора мусора, поскольку данную систему более реально осуществить в наших условиях.

 — Двухконтейнерная система сбора мусора предполагает, что жители должны будут иметь два ведра — для пищевых отходов и для отходов с содержанием морфологических компонентов, которые трудно перерабатываются, — отметил он.

Отметим, что для уличных мусорных баков будет действовать такая же система.

Кстати, в Казани уже сейчас установлено 600 сетчатых контейнеров для бутылок.

 — В ближайшие месяцы будут установлены еще 400 контейнеров. Сейчас в городе действуют более 30 пунктов приема утильсырья, на которых осуществляется прием более 20 видов утильных морфологических компонентов, — добавил Рустем Богданов.

Напомним, документ, который регламентирует порядок сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), вступит в силу с 1 января 2018 года.

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