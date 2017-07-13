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14:32 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани в сентябре 2017 года начнут строительство нового моста

На Кубани в сентябре 2017 года начнется строительство нового моста в районе Джубгинской развязки.

Источник: ЮГА.ру

Об этом сообщил глава ГК «Автодор» Сергей Кельбах. По его словам, вопрос находится в стадии разработки.

Сейчас проект реконструкции моста через реку Джубга, предполагающий расширение до четырех полос, проходит государственную экспертизу, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Это будет фактически строительство двух мостов — нового и реконструкция старого. Начнем работу осенью, когда спадет пик сезона», — заявил Кельбах.

Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что закончить строительство необходимо до начала курортного сезона 2018 года.

В Адыгее осенью 2017 года также начнут строить новую транспортную развязку.

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