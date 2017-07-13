На Кубани в сентябре 2017 года начнут строительство нового моста
На Кубани в сентябре 2017 года начнется строительство нового моста в районе Джубгинской развязки.
На Кубани в сентябре 2017 года начнется строительство нового моста в районе Джубгинской развязки.
Об этом сообщил глава ГК «Автодор» Сергей Кельбах. По его словам, вопрос находится в стадии разработки.
Сейчас проект реконструкции моста через реку Джубга, предполагающий расширение до четырех полос, проходит государственную экспертизу, сообщили в
«Это будет фактически строительство двух мостов — нового и реконструкция старого. Начнем работу осенью, когда спадет пик сезона», — заявил Кельбах.
Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что закончить строительство необходимо до начала курортного сезона 2018 года.
В Адыгее осенью 2017 года также начнут строить новую транспортную развязку.