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14:31 (мск), источник: ТАСС

«Росатом» почти наполовину увеличил число студентов на стройке в Озерске

Студенческая стройка на объектах ПО «Маяк» является самым крупным трудовым проектом госкорпорации в России.

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Численность студентов крупнейшей всероссийской студенческой стройки госкорпорации «Росатом» на объектах производственного объединения «Маяк» в закрытом городе Озерске Челябинской области в 2017 году увеличена до 700 человек. Торжественное открытие стройки состоится 15 июля, сообщил ТАСС в четверг специалист Отраслевого центра капитального строительства «Росатома» Геннадий Громяцкий.

«Численность студентов на всероссийской студенческой стройке “Мирный атом” в Озерске Челябинской области увеличена по решению директора производственного объединения “Маяк”. В прошлом году был 521 студент (из 10 регионов РФ — прим. ТАСС), в этом году — 700 студентов (из 27 регионов РФ — прим. ТАСС). Проект (студенческой стройки — прим. ТАСС) “Росатома” в Озерске — это самый крупный трудовой проект госкорпорации в России», — сказал собеседник агентства.

По словам Громяцкого, руководство «Росатома» приняло решение увеличить численность студентов на стройке, так как они себя хорошо зарекомендовали.

«Руководители производственных участков отмечают их энтузиазм, желание трудиться и достигать высокие результаты. Студенты справляются со строительными нормами, несмотря на свой молодой возраст, быстро осваивают новые профессии. Они даже иногда служат примером для сотрудников госкорпорации», — отметил он.

Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» в Озерске Челябинской области стартовала в 2015 году. В этом строительном сезоне торжественное открытие стройки запланировано на 15 июля. Студенты будут строить инфраструктурные объекты производственного объединения «Маяк». Им поручили ремонт, лакокрасочные, штукатурно- малярные, плиточные работы, возведение новых объектов, благоустройство.

Производственное объединение «Маяк» — предприятие в городе Озерск, где производятся компоненты ядерного оружия, изотопы, хранится и регенерируется отработанное ядерное топливо.

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