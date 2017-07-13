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14:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбурсгкий квартал лишился балконов

И «оброс» холмами.

Создатели жилого района на месте нынешней промплощадки завода имени Воровского (ЗИВ) решили улучшить свой проект: избавились от балконов и «переставили» 32-х этажные башни, чтобы в квартирах было больше света. Об этом сообщила «Уралинформбюро» пресс-служба будущего застройщика квартала — группы компаний «PRINZIP».

В апреле 2017 года ЗИВ вместе со строителями организовали конкурс проектов реновации промзоны в квартале улиц Фурманова -Машинная -Щорса-Белинского. В финал пробилось 8 проектных организаций: две из Франции, одна из Голландии, пять из России. Екатеринбург среди конкурсантов представляли архитектурные бюро «Гордеев-Демидов», «АСПА» и «ОСА». В итоге победителем стало бюро «АСПА» («Архстройпроект-А»).

В рамках международной выставки ИННОПРОМ на стенде Екатеринбурга состоялась повторная презентация проекта. Как оказалось, разработчики внесли в него существенные изменения. Так, на фасадах не стало выступающих балконов, отчего фасадная «сетка» стала более выраженной. Вместо изначальной конфигурации «среднеэтажка, зажатая между высотками» предложено новое решение: теперь на улицу Фурманова выходит три высотных здания, выстроенных «клином». Такие же башни появились и на углах среднеэтажногой части в глубине квартала.

Откорректировано и цветовое решение фасадов: оно стало более теплым, с использованием оттенков «беж», «охра» и «терракот». Также изменилась конфигурация бульвара, который пройдет от улицы Белинского до ЦПКиО: его решили немного «приподнять» над землей. А к оформлению пешеходной и рекреационной зон будущего жилого комплекса добавили элементы ландшафтного дизайна. Теперь деревья на бульварной аллее будут расти из искусственных зеленых холмов.

Следует добавить, что по замыслу разработчиков проекта в новом квартале будет жить 5 500 человек. При этом заводоуправление ЗИВ планируется остаться там же, где находится сегодня — по адресу улица Цвиллинга, 7. Об этом сообщили «Уралинформбюро» в приемной предприятия.

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