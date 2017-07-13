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14:54 (мск), источник: БЕЛТА

Калинин: переход к указу № 240 будет плавным

13 июля, Жабинка /Корр. БЕЛТА/. Необходимо выработать механизм плавного перехода от указа № 585 к указу № 240, согласно которому в Беларуси вводится адресное субсидирование в жилищном строительстве. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин по итогам приема граждан в Жабинке, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Агентство «Москва»

К вице-премьеру обратилась жительница агрогородка Ракитница, которая воспитывает троих детей. Многодетное семейство мечтает построить свой дом. Женщину интересовало, может ли семья рассчитывать на кредитование или другую поддержку при строительстве. Анатолий Калинин пояснил, что одним из вариантов может быть адресное субсидирование в жилищном строительстве, которое вводится в Беларуси согласно указу № 240.

«Он создает новый механизм кредитования, где мы сможем в большей мере привлечь ресурсы коммерческих банков, нежели бюджета. А бюджет будет субсидировать эту ставку по снижению кредитной нагрузки, — рассказал заместитель премьер-министра. — Необходимо выработать механизм плавного перехода от указа № 585 к указу № 240. Мы хотим, чтобы не было потрясений в переходе», — подчеркнул Анатолий Калинин.

Сегодня в Бресте вице-премьер примет участие в информационно-разъяснительном совещании, на котором рассмотрят вопросы реализации указа № 240 на местах, на каких условиях будет кредитоваться жилищное строительство в последующем. Такие мероприятия в последующем состоятся во всех регионах Беларуси.

«В рамках исполнения данного указа в ближайшее время мы должны принять постановление Совета Министров, в котором будет прописан весь механизм реализации взаимодействия всех нормативных документов в области жилищного строительства. В первую очередь акцент делается на обеспечении жильем многодетных семей и детей-сирот — это лейтмотив указа № 240», — подчеркнул Анатолий Калинин.

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