Калинин: переход к указу № 240 будет плавным

Источник: Агентство «Москва»

К вице-премьеру обратилась жительница агрогородка Ракитница, которая воспитывает троих детей. Многодетное семейство мечтает построить свой дом. Женщину интересовало, может ли семья рассчитывать на кредитование или другую поддержку при строительстве. Анатолий Калинин пояснил, что одним из вариантов может быть адресное субсидирование в жилищном строительстве, которое вводится в Беларуси согласно указу № 240.

«Он создает новый механизм кредитования, где мы сможем в большей мере привлечь ресурсы коммерческих банков, нежели бюджета. А бюджет будет субсидировать эту ставку по снижению кредитной нагрузки, — рассказал заместитель премьер-министра. — Необходимо выработать механизм плавного перехода от указа № 585 к указу № 240. Мы хотим, чтобы не было потрясений в переходе», — подчеркнул Анатолий Калинин.

Сегодня в Бресте вице-премьер примет участие в информационно-разъяснительном совещании, на котором рассмотрят вопросы реализации указа № 240 на местах, на каких условиях будет кредитоваться жилищное строительство в последующем. Такие мероприятия в последующем состоятся во всех регионах Беларуси.