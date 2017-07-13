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15:34 (мск), источник: ТАСС

Долгострой в Новосибирске, где голодали обманутые дольщики, завершит новый подрядчик

По последним данным городских властей, около 70 покупателей не имеют договора долевого участия, всего же дольщиков — более 500.

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Застройщик двух долгостроев на улице Тульской в Новосибирске, квартир в которых покупатели ждут уже 13 лет, нашел нового генподрядчика для завершения объектов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в компании застройщика «Баутехник-Т».

«Мы подписали договор генподряда для завершения строительства с компанией «СМУ-9», — сказал ТАСС представитель компании «Баутехник-Т». СМУ-9 уже построила в Новосибирске один жилой комплекс и ведет строительство второго. По последним данным городских властей, около 70 покупателей не имеют договора долевого участия, всего же дольщиков — более 500.

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Как сообщалось ранее, обманутые дольщики, заключившие с прошлым генподрядчиком, компанией «Стройцентр», предварительные договоры, а не договоры долевого участия (ДДУ), вышли в начале июня этого года на голодовку с требованием заключить с ними законные ДДУ.

По словам представителя инициативной группы обманутых дольщиков Вячеслава Лебедева, выбор нового подрядчика не означает решения проблем всех владельцев жилья. «По нашим данным, вероятно, рассчитываться с генподрядчиком будут в том числе квадратными метрами, среди которых и наши квартиры», — сказал Лебедев ТАСС.

Ранее мэрия сообщала о том, что покупатели без договоров ДДУ могут претендовать только на компенсацию средств после завершения работы правоохранительных органов и подтверждения статуса.

История долгостроя

Строительство домов по адресу ул. Тульская, 80−82 в Новосибирске началось в 2004 году, но было остановлено из- за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда также вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика — ООО «Баутехник-Т».

По информации региональных властей, в 2016 году между застройщиком «Баутехник-Т» и нанятым им генподрядчиком компанией «Стройцентр» возник хозяйственный спор, что привело к консервации объекта.

С октября 2016 года городским властям начали поступать обращения, что «Стройцентр» продает квартиры на Тульской без ДДУ. Граждане, вложившие деньги по предварительным договорам, объединились в общественное движение ЖК «На Тульской», и провели голодовку.

По информации прокуратуры Новосибирска, по факту мошенничества неустановленными лицами из руководства «СтройЦентр» возбуждено уголовное дело. В отношении «Баутехник-Т» ведется доследственная проверка.

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