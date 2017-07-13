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15:20 (мск), источник: dostup1.ru

В центре Челябинска на 2,5 месяца перекрыли движение

Мера связана со строительством тепловой сети и прокладкой водопровода.

В Центральном районе Челябинска на 2,5 месяца ограничено движение транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

С 13 июля по 1 октября будет перекрыто движение транспорта по улице Татьяничевой от Витебской до Смирных. На данном участке проходят работы по строительству тепловой сети и прокладке водопровода.

Напомним, в Тракторозаводском районе Челябинска до 23 июля закрыто движение транспорта по улице Салютной. Кроме того, продолжает действовать ограничение для транспорта в поселке Чурилово — здесь до 29 июля в связи со строительством дождевой канализации закрыт участок 2-й Эльтонской напротив домов 20 и 22.

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