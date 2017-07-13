Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: россиян выставили из отелей в Турции
Что чума подарила прогрессу
«Деньги того не стоят»: солдаты пожаловались на вымогательства
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G20 в Гамбурге
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: психолог оценил состояние певца Андрея Губина
Маликова поведала о личном: Свободная и счастливая
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
СМИ рассказали о новейших истребителях в составе авиаполка РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
10Умер Илья Глазунов
15:22 (мск), источник: Om1.ru

В Омске проезд с улицы Степана Разина на Ленина запрещен

Для того чтобы объехать пробку на ул. Карла Маркса омичи оживленно катаются по дворам и разбирают ограждения.

Департамент транспорта Омска откликнулся на просьбу омичей, которые обеспокоены оживленным движением машин на улицах Разина и Комиссаровской. Поэтому с 14 июля проезд любого транспорта с улицы Степана Разина на улицу Ленина будет закрыт.

Также жители города самовольно отодвигали ограждения для проезда по улице Ленина, что мешало проведению работ по благоустройству. Автомобилисты создают опасные условия для работников и пешеходов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Две трети жителей Омской области получают зарплату ниже средней по региону
Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима
Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Siemens
Количество выпущенных карт «Мир» превысило 10 млн штук
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
В Абхазии установлены подозреваемые в убийстве туриста из РФ
Набиуллина: Экономика РФ находится в начале нового цикла роста
Спорт
Почему этот сезон РФПЛ будет особенным Вот-вот начнётся новый чемпионат России по футболу. Разбираемся, чего нам ждать на этот раз
Авто
Интерьер «внедорожной» Lada Vesta: получилось практично и ярко Lada раскрывает интерьер нового универсала Vesta SW Cross, менее яркую версию которого получит и обычный универсал
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
В Петербурге резко упали продажи в новостройках
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь