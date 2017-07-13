В Омске проезд с улицы Степана Разина на Ленина запрещен
Для того чтобы объехать пробку на ул. Карла Маркса омичи оживленно катаются по дворам и разбирают ограждения.
Для того чтобы объехать пробку на ул. Карла Маркса омичи оживленно катаются по дворам и разбирают ограждения.
Департамент транспорта Омска откликнулся на просьбу омичей, которые обеспокоены оживленным движением машин на улицах Разина и Комиссаровской. Поэтому с 14 июля проезд любого транспорта с улицы Степана Разина на улицу Ленина будет закрыт.
Также жители города самовольно отодвигали ограждения для проезда по улице Ленина, что мешало проведению работ по благоустройству. Автомобилисты создают опасные условия для работников и пешеходов.