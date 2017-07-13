Две трети жителей Омской области получают зарплату ниже средней по региону

Самая распространённая зарплата в Омской области — от 25 до 30 тысяч рублей в месяц. Такие деньги платят 11,4% от общего числа работающих жителей региона. Однако зарплату ниже среднего областного уровня получают почти две трети омичей — 64,2%. Такие данные обнародовал сегодня Омскстат.

Статистическое ведомство изучило, как распределяется численность омских трудящихся по размерам заработной платы в апреле 2017 года. Выяснилось, что заработок ниже прожиточного минимума (9222 рубля) платят огромному числу людей — 27,4 тысячи человек. Правда, два года назад таковых было вдвое больше. Доля работников с зарплатой свыше пяти прожиточных минимумов увеличилась до 14,3%.