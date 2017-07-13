«Яндекс» слился с Uber: что будет с ценами

Источник: РИА "Новости"

Два крупных игрока на рынке сервисов такси, «Яндекс» и Uber, подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службах обеих сервисов. Сделка уже одобрена советами директоров Uber и «Яндекса» и, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2017 года после согласований с регулирующими госорганами.

Участники сделки суммарно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц.

Объединенная компания оценивается в $3,725 млрд — Uber и «Яндекс» инвестируют в нее $225 млн и $100 млн соответственно.

С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, 4,1% — сотрудникам.

Возглавит компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

«Новая компания будет использовать технологии и знания “Яндекса” в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем и опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа поездок, — говорится в пресс-релизе Uber. — Это позволит создать еще более динамично развивающийся и устойчивый бизнес, который отвечает всем потребностям пользователей и водителей, а также помогает развитию транспортной инфраструктуры городов и регионов».

Как уверяют представители сервисов, после закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс. Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям.

То есть на мобильных устройствах для сервисов будет два отдельных приложения.

«В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом», — отметили в Uber.

Как заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Uber, планируемая сделка не означает покупку компании «Яндексом». «Это именно объединение, у нас будет три места в совете директоров из семи, мы сможем принимать участие в принятии стратегических решений», — подчеркнули в компании.

При этом в Uber отказались комментировать ценовую политику и конкуренцию внутри приложений, а также вопрос о том, перенесутся ли претензии Дептранса Москвы по предоставлению трекинга поездок пользователей на новую организацию.

Как будут отличаться цены в приложениях, мы сказать не можем, пока идет процесс согласования с регулирующими органами. Но слияние будет на пользу и водителям, и пользователям. Кроме того, к услугам последних на рынке остается много других игроков, поэтому нет речи о монополизации рынка. Но о ценах пока говорить рано. Uber

В свою очередь, в «Яндексе» сообщили о договоренности с Uber о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании.

Например, прилетев в Лондон или Бангкок, можно будет из приложения «Яндекс.Такси» заказать Uber, а туристы из Парижа смогут заказать «Яндекс.Такси» из приложения Uber.

Как заявил «Газете.Ru» председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко, то, что в условия сделки включено роуминговое соглашение о возможности заказа машин Uber из приложения «Яндекс. Такси» по всему миру, показывает, что компания смогла построить конкурентную и эффективную технологическую платформу, за которую готовы дорого платить.

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«Однако “Яндекс. Такси” и Uber не первые и не самые крупные сервисы, которые пошли на объединение. Не так давно в результате слияния RuTaxi, “Такси Сатурн” и RedTaxi образовался перевозчик Fasten, который значительно превосходит их по количеству поездок. Так что “Яндекс. Такси” и Uber пока занимают порядка 6−7% российского рынка, не более. Но надо сказать, что Fasten и “Максим” теперь получат хорошего крепкого конкурента, с которым нужно считаться», — сказал Коношенко.

Эксперт «Газеты.Ru» не ожидает, что в тарифной политике для партнеров и пассажиров новой компании произойдут резкие изменения, поскольку «закручивание гаек» моментально приводит к переходу водителей и пассажиров к конкурентам.

В свою очередь, депутат Госдумы от «ЛДПР», член Комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что после слияния финансовая политика новой объединенной компании должна стать более разумной, что, в частности, положительно повлияет и на качество услуг такси.

«Падение цен на перевозки, которое мы наблюдали на рынке, в первую очередь обусловлено теми соревнованиями, которые “Яндекс” и Uber устроили в борьбе за клиентов. Из-за этого водителям приходилось работать по 12−15 часов. Uber серьезно демпинговал, что, кстати, во многих других странах привело в итоге к краху рынка такси», — рассказал он.

По словам Старовойтова, если после слияния новая компания продолжит развиваться по пути «Яндекса», в ближайшее время рынок таксомоторных перевозок несколько систематизируется.

«Безусловно, в целом проблему такси в России это слияние не решит, однако я рассчитываю на более адекватную политику компаний. Есть три составляющие: пассажир, который должен получать недорогую и качественную услугу, перевозчик, который должен получать прибыль от своей деятельности, и государство, которое должно получать налоги и правильно выстроенный рынок. Все три элемента должны находиться в гармонии, которой пока, к сожалению, нет», — заявил эксперт.

В то же время депутат отметил, что стоимость услуг такси в результате таких изменений на рынке должна подняться, а жизнь других перевозчиков усложниться.

«Цены на поездки, конечно, поднимутся. Это произойдет не в самой ближайшей перспективе, но все же случится. Но при этом должно повыситься и качество этих услуг. Я думаю, что если поездки станут дороже на 20 рублей, но при этом работать будут профессиональные водители на новых автомобилях, пассажиры готовы будут заплатить, — сказал Старовойтов. — После объединения «Яндекс» и Uber станут мощной финансовой машиной, которая составит серьезную конкуренцию другим участникам рынка.