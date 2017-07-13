В Волгоградской области дешевеет вторичное жилье и растет в цене «первичка»
Волгоградстат обнародовал цены на рынке жилья в Волгоградской области во II квартале, сообщает ВДТВ со ссылкой на отчет ведомства.
Волгоградстат обнародовал цены на рынке жилья в Волгоградской области во II квартале, сообщает ВДТВ со ссылкой на отчет ведомства.
Цена квартир на первичном рынке выросла на 0,7%, а на вторичном рынке упала примерно на 0,4%. Иначе говоря, квартиры в новых домах обходились жителям региона в 39,8 тысячи рублей за квадратный метр, а за вторичное жилье волгоградцы отдавали около 38,5 тысячи рублей за квадратный метр.
Рост стоимости жилья отмечался в основном на квартиры в уже сданных в эксплуатацию домах или домах высокой степени готовности. Квартиры здесь продаются, как правило, без отделки или с отделочными работами из самых недорогих материалов.