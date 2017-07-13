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16:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области дешевеет вторичное жилье и растет в цене «первичка»

Волгоградстат обнародовал цены на рынке жилья в Волгоградской области во II квартале, сообщает ВДТВ со ссылкой на отчет ведомства.

Цена квартир на первичном рынке выросла на 0,7%, а на вторичном рынке упала примерно на 0,4%. Иначе говоря, квартиры в новых домах обходились жителям региона в 39,8 тысячи рублей за квадратный метр, а за вторичное жилье волгоградцы отдавали около 38,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Рост стоимости жилья отмечался в основном на квартиры в уже сданных в эксплуатацию домах или домах высокой степени готовности. Квартиры здесь продаются, как правило, без отделки или с отделочными работами из самых недорогих материалов.

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