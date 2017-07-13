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15:26 (мск), источник: Actualitati.md

Гнилое мясо и трупы крыс обнаружены в колбасном цеху Молдовы

В ходе внеплановых проверок Агентства по безопасности продуктов на одном из колбасных цехов Молдовы обнаружен ряд грубых нарушений. Протухшее мясо и разлагающаяся колбаса лишь часть из выявленных нарушений.

Источник: Actualitati.md

Воцарившаяся жаркая погода в республике усугубила и без того катастрофическую ситуацию на одном из мясоперерабатывающих предприятий Молдовы. Холодильник с мясом, простоявший обесточенным более двух недель превратился в обитель насекомых и запаха затхлости. В этих условиях хозяева предприятия планировали продолжать свою деятельность.

По подсчетам проверяющих, в неработающем холодильнике находилось около 8 центнеров колбасы в стадии разложения. Тут же были обнаружены мертвые крысы с признаками разложения.

Термометр показывает почти 50 градусов, всё это хранилось в крайне непригодных условиях, о гигиене и санитарии здесь и речи быть не может. И всё это категорически нельзя использовать, — сообщил представитель агентства столичному телеканалу.

В настоящее время Генпрокуратура занимается выяснением всех обстоятельств нарушений. Мясная продукция будет уничтожена.

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