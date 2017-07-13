На Урале спрос на инженеров, энергетиков и технологов вырос за год на 87%
По данным компании HeadHunter, в Свердловской области рост вакансий по производственному персоналу на 25% выше, чем по России в целом.
По данным компании HeadHunter, в Свердловской области рост вакансий по производственному персоналу на 25% выше, чем по России в целом.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Спрос на инженеров, энергетиков и технологов на Урале вырос за последний год на 87%, сообщила в четверг директор екатеринбургского филиала рекрутинговой компании HeadHunter Анна Хвостова на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге. При этом в целом по стране есть проблемы с подготовкой инженеров, которую работодатели пока пытаются решать самостоятельно, однако в будущем рынок может перейти на «общий язык в системе подготовки кадров», считают эксперты «Иннопрома».
«На сегодняшний день основными заказчиками на производственный персонал выступают такие традиционные промышленные центры, как Урал, Сибирь, а также крупные региональные центры — Москва,
HeadHunter — ведущая российская компания интернет- рекрутмента, в базе компании 370 тыс. актуальных вакансий и 23 млн резюме, каждую неделю через ее сайт приглашают на собеседование 465 тыс. человек.
Уралу требуются рабочие руки
«В Челябинской области на эту сферу приходится 30% вакансий. За первое полугодие наблюдается рост на 147% — это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Такого роста вакансий в сфере рабочего персонала нет даже в Москве, там прирост на 91% за текущий год, следом идут Тюменская область,
При этом сфера производства не является лидером на рынке вакансий.
«В целом большая часть вакансий на рынке приходится на продажи — 40% вакансий. На втором и третьем местах в разных регионах идут IT, финансы, банковская сфера. В этом году сфера производства на третьем месте по востребованности, 10% всех вакансий по стране приходится на эту сферу и еще 6% строго на рабочий персонал», — уточнила она.
Проблемы подготовки кадров
Генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков, выступивший на «Иннопроме» на пленарной сессии «Подготовка
«Мы видим, что отстает система образования, мы даже на себе это чувствуем, поэтому в
«У нас в стране была достаточно развита система квалификации для рабочих, а вот что касается системы квалификации для инженеров, как таковой системы профессиональной квалификации не было. Сегодня работодатели начинают разрабатывать профессиональные квалификации, в том числе для специалистов с высшим образованием, инженеров. … Я думаю, что в скором времени рынок перейдет на общий язык в системе подготовки кадров», — считает он.
Эксперты отметили, что ситуацию спасают сами предприятия и компании, которые вкладывают значительные ресурсы в подготовку кадров под свои требования. В частности, открывают лаборатории в вузах и школах, реализуют стажерские и лидерские программы совместно с колледжами и техникумами.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее тема в этом году — «Умное производство», партнером выставки является Япония. «Иннопром» проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор «Иннопрома» — Министерство промышленности и торговли РФ.
Генеральный информационный партнер выставки и оператор