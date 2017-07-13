На Спешилова будет ограничено движение транспорта

С 22:00 13 июля до 06:00 14 июля и с 22:00 14 июля до 06:00 час 15 июля на Спешилова от развязки «Сосновый Бор» до улицы Борцов Революции будет ограничено движение транспорта в сторону центра. В обратном направлении движение будет осуществляться в привычном режиме, информирует горадминистрация.



Подрядчики на этом участке дороги должны заменить асфальтовое покрытие на бесшовное.



Общественный транспорт будет следовать в объезд. В то время как личный транспорт может объехать участок по дороге Дружбы, улицам Верхнекурьинская, Ленская, Борцов Революции.