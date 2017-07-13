Главный корпус Омского госуниверситета наконец-то достраивается

Источник: РИА "Новости"

Строительство главного корпуса Омского государственного университета должно быть завершено до конца 2017 года. Об этом сообщает портал правительства Омской области. Губернатор Виктор Назаров поручил Минобразования региона взять на контроль выполнение графика строительных работ.

Сегодня на заседании кабмина рассмотрена ситуация на площадке строительства главного учебного корпуса Омского госуниверситета им. Ф. М. Достоевского. Ректор ОмГУ Алексей Якуб сообщил, что с сентября 2016 года строительные работы со сроком завершения по контракту — в декабре 2017 года — выполняет выбранная по конкурсу фирма «Энергостройкомплекс». Для подготовки объекта к вводу в эксплуатацию потребовалась внести изменения в проектно-сметную документацию. Эта работа выполнена проектным институтом «Венец», получено положительное заключение государственной экспертизы. Договор на авторский надзор позволит доработать прошлогоднюю ПСД в части соблюдения требований вентиляции.

Новый генподрядчик, приступивший к работе осенью прошлого года, вывез с площадки 22 тыс. куб. м. строительного мусора, оставленного прежними фирмами, выявил и устранил их недоделки, усилил несущие конструкции, проложил коммуникации и сейчас занимается системами дымоудаления, пожаротушения и вентиляции, а также внутренней отделкой помещений. На площадке работает 80 человек. Однако, у нового генподрядчика уже наметилось отставание от графика.