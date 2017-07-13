В Сочи на муниципальном транспортном предприятии уволили 65 водителей

По данным городской администрации, много лет предприятие было убыточным, в том числе из-за автобусов, взятых по лизингу перед Олимпиадой, и долгов по текущим расходам.

Директор МУП «Сочиавтотранс» Алеся Лукашевич рассказала, что была проведена ревизия всей задолженности, были заключены соглашения о реструктуризации, о рассрочке. Администрация выделила финансовую помощь, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит рассказал, что уволили 65 самых недисциплинированных водителей и пригласили новых. В тестовом режиме в сочинских муниципальных автобусах начали работать кондукторы.